Hemos estado informando sobre un aumento en los delitos violentos en los autobuses de la ciudad de Albuquerque. Hoy la ciudad presentó un nuevo plan que permite a la policía obtener una vista en vivo desde las cámaras de seguridad en los autobuses. Los 245 autobuses de la ciudad han tenido cámaras durante años. Pero la policía no teania acceso para verlas. Ahora, más de 50 millones de dólares en actualizaciones tecnológicas la policia puede ver a través de cada una de las cámaras. Los videos van al centro de delitos en tiempo real, donde seis o siete operadores las supervisan las 24 horas al día. Los funcionarios dicen que también serán capaces de comprender mejor los problemas que afectan a líneas de autobuses en particular y ajustar la aplicación de la ley donde la delincuencia está alta. Y esto es solo el comienzo ya que la ciudad busca conectar las cámaras de casas y negocios. El alcalde cree que el uso de la tecnología como esta ayudará a llenar las brechas mientras estamos experimentando una escasez de oficiales y guardias de seguridad. El centro del crimen en tiempo real también tendrá acceso a las 23 plataformas de art alrededor de la ciudad y los dos centros de tránsito. Hemos publicado un enlace en nuestro citio web.

Una organización de Farmington que ayuda a entrenar a maestros en escuelas nativas americanas recibirá un gran impulso financiero. La fundación para la educación Three Rivers ha recibido una subvención de más de $2 millones de dólares a través de un programa federal del departamento de educación. Las subvenciones de la asociación para la calidad de los maestros buscan agregar más maestros en las escuelas que luchan con la escasez de personal. En total, el departamento de educación recibe cerca de $25 millones de dólares a través del programa.

El departamento de transporte de Nuevo México realiza verificaciones de asientos de bebe de auto en personas este fin de semana, como parte de la verificación nacional de asientos el Sábado. Los eventos se realizarán en todo el estado de 11 am a 1 pm. Los padres pueden traer sus asientos de seguridad y el Manual y el niño también debe estar allí, si es posible. Si se determina que un asiento de seguridad no es seguro, los asientos de reemplazo estarán disponibles por $25. No se necesitan cita previa. Puede encontrar una lista completa de ubicaciones en Always On.

El evento más esperado de la feria estatal terminó con unos estómagos muy llenos. El concurso de hamburguesa con queso de chile verde es uno de los eventos mas populares de la feria que muchos esperan con ancias y nuestro propio david romero estaba allí hoy como uno de los jueces. El concurso de este año tuvo 7 desafiantes 4 de Albuquerque, uno de Rio Rancho, uno de Belen y uno de Hatch. Pero, hasta ahora el ganador no se ha público pero había algunos favoritos. El ganador será anunciado esta tarde. Mientras tanto todavía tienes tiempo para salir a la feria esta noche con un boleto de admisión especial de dos dólares solo por hoy.

Puedes aprender a soplar vidrio en la feria del estado de Nuevo México de este año. La academia de vidrio caliente de georgia regreso nuevamente este año. Son una de las pocas empresas que ofrecen demostraciones y talleres de soplado de vidrio. si estás interesado en ver su show, tenemos más información en nuestro sitio web.