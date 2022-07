El juicio comenzó hoy para el ex oficial de policía de Las Cruces, Christopher Smelser, quien es acusado de matar a un hombre extrangulandolo. La parada de tráfico con Antonio Valenzuela en Febrero de 2020 se convirtió en mortal después de que Valenzuela intentó huir lo querían por cargos de drogas hoy el estado argumentó en la corte que Smelser utilizó inadecuadamente un restrictor de cuello y causó la muerte de Valenzuela. Estado dice que Valenzuela murió por asfixia de esa restricción de su cuello. También sostiene que no hubo alguna pelea entre Valenzuela y la policía. Sin embargo, la defensa de Smelser dice lo contrario. Sostienen que Valenzuela no estaba cumpliendo las órdenes del oficial, y los oficiales intentaron muchas técnicas para controlarlo. La defensa dice que el estado no puede probar que fue el estrangulamiento de Smelser lo que mató a Valenzuela. La defensa dice que Valenzuela también tenía fentanilo en su sistema, y dice que basándose en estos hallazgos el estado no puede probar más allá de una duda razonable. La defensa también sostiene que el cuello vascular utilizado está permitido para ser utilizado por la policía de Las Cruces. En las declaraciones de apertura, ambas partes estan usando el video de la solapa del incidente para probar su caso. El municipio de Las Cruces arreglo una demanda civil con la familia de Valenzuela por seis millones y medio de dólares.

La selección del jurado comnezó hoy en el caso contra Fabian Gonzales

Gonzales es acusado de abuso infantil que resulto en la muerte por supuestamente no proteger a Victoria, de 10 años. Ella fue asesinada en su apartamento en el noroeste de Albuquerque en 2016. Gonzales también es acusado de ayudar a desmembrar su cuerpo. Este es el primer juicio en relación con el asesinato de victoria. Michelle Martin la madre de Victoria se declaro culpable de abuso infantil con resultado de muerte. Aún no ha sido sentenciada. Jessica Kelley no respondió a seis cargos de delito grave y fue sentenciada a 44 años. Se espera que las dos testifiquen en el juicio de Gonzales.

Una conocida iglesia de Albuquerque quedó con daños después de un accidente automovilístico, pero el conductor huyo. La iglesia católica de la Inmaculada Concepción se queda sin una parte de su cerca y su propiedad con daños por segunda vez en los últimos 6 meses. La iglesia dice que ha tenido un problema con los corredores de carros que hacen donas a lo largo de los años. Los vecinos dicen que escucharon motores a las 2 a.m. cuando ocurrió el accidente. Son sonidos que la igleasia conose muy bien. La iglesia quiere ver que la ciudad intervenga y agrege limites de velocidad o una señal de alto adicional con la esperanza de disminuir el tráfico a lo largo de Copper. La ciudad dice que siempre están observando y estan viendo como hacer nuestras calles más seguras. Pero no se puede decir si los topes de velocidad o más señales de alto son una opción para esa área. Esa área es parte de la zona de seguridad del centro lo que significa que tiene un límite de velocidad de veinte millas por hora.

Han lanzado una campaña de mensajes de texto pidiendole a las personas que recientemente solicitaron un cambio de dirección en la oficina de correos que se aseguren de que sus registros con el departamento estén actualizados. El texto incluye un enlace a un chat que facilitará a sus clientes actualizar o confirmar su información rápidamente. El departamento dice que se mandara a más de un millón de personas con necesidades vitales como beneficios de snap, efectivo y medicaid.

A los residentes del lado oeste de Albuquerque se les pide que limiten el uso de agua después del colapso de una tubería ayer. A partir de esta mañana, el personal del agua y contratistas están en la escena cerca de coors y 64th trabajando para reparar la línea de alcantarilla. El colapso de anoche causó grandes desbordamientos… así como retrasos en casas y negocios. Se les dice a los residentes que limiten el uso de agua hasta que se resuelva el problema.

El servicio postal se está preparando para lanzar estampillas diseñadas con un estilo de Nuevo México esta semena

Las estampillas de mariachi viene en cinco estilos diferentes con músicos vestido en traje de charoo. Cada sello representará un instrumento icónico de mariachi diferente, la guitarra, el guitarrón, la vihuela, el violín y ​​la trompeta. El fondo representará los pueblos mexicanos donde se originó la música del mariachi. Las estampillas saldran a la venta el Viernes el sello forever viene en un juego de veinte por doce dólares.