Los agentes del alguacil del condado de bernalillo, nos mostraron hoy los momentos previos a un tiroteo mortal el mes pasado en el valle del sur. El video muestra lo que el departamento del Sheriff del Condado de Bernalillo cree es un hombre intoxicado y armado, quien huyo de la policia. El departamento del Sheriff del condado de Bernalillo, dice que después de que Colby Atkins huyo de la gasolineria, él golpeo a dos vehículos civiles. Los agentes persiguieron a Atkins por río bravo y isleta. Su auto por alguna razón se paro y el se bajo y huyo. Atkins comenzo a moverse y agarro algo de su cinturón. Los agentes creyeron que atkins tenía un arma después de que apuntara con un objeto negro hacia una camioneta blanca. Los agentes dijeron que no era un arma sino en realidad una lampara también encontraron fentanilo y heroína en el auto junto con múltiples tarjetas de crédito. Los agentes dicen que están esperando los informes de la toxicología de Colby Atkin. Seis diputados dispararon el jefe Huff Myer cree que los seis están de vuelta al servicio activo. El departamento del Sheriff del condado de Bernalillo, dice que el vehículo que conducía Colby Atkins fue robado y creen que atkins le puso una placa de veterano y calcomanías de veterano como forma de impedir que la policia detuvieran el vehículo.

El centro cultural del pueblo indígena invitó al público a participar hoy en la celebración del día de los pueblos indígenas. Tribus nativas de Nuevo México se reunieron en el centro cultural

celebrando con danzas nativas, presentaciones históricas arte y manifestaciones. El día de los pueblos indígenas fue establecido en Nuevo México en 2019 si te perdiste el evento de hoy, el centro cultural tiene muchos más en línea para este mes. Para más información valla a nuestra pagina web.

En honor del día de los pueblos indígenas, el gobernador ha revocado cuatro proclamaciones de la década de 1800, dirigida a la población nativa de Nuevo México. ‘El dos de Marzo de 1851,’ emitido por el entonces gobernador territorial James Calhoun, excluyeron a los residentes nativos del censo oficial y autoridades milicias para “perseguir y atacar.” Otros dos emitidos en 1869 por el entonces gobernador robert mitchell y william pile clasificaron a ciertas tribus como “fuera de la ley” y autorizaron a los Nuevo Mexicanos a cometir violencia contra ellos. El estado dice que no encuentra ningún registro de que las proclamaciones que habían sido

salido hasta ahora.

Un graduado de la Universidad de Nuevo México regresó al campus para hablar con los estudiantes después de ganar el premio más prestigioso en ciencias de la computación. Jack J. Dongarra recibió su doctrina de UNM en 1980 para las matemáticas aplicadas. Desde entonces, ha desarrollado algoritmos y software que establecen las bases para las computadoras de alto rendimiento que son comunes en la actualidad. Recibió el premio ‘asociación de maquinaria de computación a-m’ el año pasado y hoy pasó por su alma máter para tratar de inspirar a los estudiantes. El premio Turing a menudo llamado el premio nobel de la computación viene con un premio de un millón de dólares.

Productores chilenos de Deming y Lemitar, de Nuevo México, se llevan a casa el título de mejor chile verde y rojo de Nuevo México. Durante el fin de semana en el complejo deportivo y rodeo de Socorro productores de chile compitieron en el ‘sabor chileno’ de Nuevo México. Como parte de este evento, un panel de jueces determinó al mejor productor de chile verde y rojo del año y el ganador de mejor chile verde en Nuevo México fue para Speir Family Farms de Deming.

El ganador a mejor chile rojo en Nuevo México fue para Rosales Fincas de Lemitar.

El idioma español que hablan muchos Nuevo Mexicanos es único, pero los investigadores dicen que el dialecto podría desaparecerse dentro de algunas décadas. El español que se habla en esta región es una mezcla de español antiguo, indígena e inglés y no coincide con lo que se enseña en la escuela. Los lingüistas dicen que la única forma de salvarlo es compartirlo. Con las generaciones mayores muriendo, el lenguaje no se transmite. El Dr. Jenkins dice que podría desaparecer en los próximos 50 años si no se hace el esfuerzo de pasarlo a las nuevas generaciones.

Algunas tiendas esperan que usted gaste mas para Halloween

Muchas empresas piensan que el gasto navideño será menor, por lo que esperan recibir tu dinero ahora. Lowe’s vende una momia de 12 pies por $348, puedes conseguir un eskeleto y una bruja de 12 pies en home depot por $300 dólares. O puedes conseguir un Michael Myers de seis pies por $220 en Party City, así como el payaso Cackles de 12 pies por $500 dólares.