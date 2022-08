Con dos horas de deliberación, un jurado regresó con unanimidad. Fabian Gonzales encontrado culpable de los nueve cargos por su participación en la muerte de victoria martens, de 10 años. Fueron tres semanas emocionales en el tribunal previo al veredicto de hoy. Escuchamos 13 días de testimonio de más de 30 testigos en el juicio de Gonzales. Pero el fiscal estatal Greer Staley dice que aunque nadie sera acusado del asesinato de Victoria, su familia se siente contenta con el resultado. Seis años después de la muerte de victoria martens, de 10 años Fabian Gonzales fue encontrado culpable de abuso infantil imprudente con resultado en la muerte, 7 cargos de manipulación de pruebas y un cargo de conspiración para manipulación de pruebas. Los 12 jurados acordaron hoy que Gonzales jugó un papel principal en la muerte de victoria al ponerla en tal peligro que condució a su asesinato y que gonzales ayudó a desmembrar y limpiar la escena del crimen. Pero la defensa todavía dice que la prima de Gonzales, Jessica Kelley, es la verdadera asesina y que intentó ocultar el crimen sola. El abogado defensor Stephen Aarons cree que la emoción jugó un papel clave en la rápida decisión de este jurado. Gonzales a tenido un monitor de tobillo GPS durante tres años que su abogado dice que debe ir hacia su sentencia pero eso es ultimamente decisión del juez. En solo tres semanas hubiera sido el cumpleaños de victoria martens, cumpliria 16 años. Gonzales fue detenido inmediatamente después de leer el veredicto. Según la oficina del DA, enfrenta hasta 40 años de prisión. La sentencia será en los próximos meses.

Los jurados escucharon la declaración de apertura hoy en el nuevo juicio de angel grado, acusado de asesinar a un especialista del ejército en una fiesta en una casa. Grado tenía sólo diecisiete años cuando los agentes dicen que le disparó y mató a Isaiah Villanueva cerca de río bravo y second en 2019. En su primer juicio el año pasado, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime si grado disparó en defensa propia o intencionalmente. En las declaraciones de apertura de hoy la fiscalía dijo que Grado no había sido honesto con el oficial sobre el tiroteo. La defensa afirmó que no importaba.grado es acusado de asesinato en segundo grado y manipulación.

El aumento drástico en los precios del alquiler en Albuquerque está tomando el centro de la attencion en la reunión del concejo municipal de esta noche. La renta de un apartamento de dos remaras en Nuevo México ha subido un 22% desde el año pasado y en Albuquerque, el alquiler promedio para un apartamento de dos habitaciones es de $1,100. En este momento, la ley de nuevo méxico prohíbe el control del alquiler a nivel estatal y local. El proyecto de vivienda del pueblo exige un cambio. Dicen que la mayoría de las personas con las que han hablado están estresadas por la inseguridad de su vivienda. Y ahora están llevando sus preocupaciones a la reunión de esta noche exigiendo una congelación del alquiler, que pararia sus pagos mensuales la reunión del consejo comienza esta tarde.

Los residentes de Nuevo México pueden comprar útiles escolares sin impuestos este fin de semana. Puedes comprar de todo desde ropa y zapatos hasta ciertas computadoras y útiles escolares. El estado estima que los compradores ahorran alrededor de $4 millones de dólares cada año gracias al fin de semana libre de impuestos. Tenemos una lista completa de artículos que califican y más información en Always On.

Un mesuo dedicado a un icono del deporte y de los derechos civiles pronto estará al público en la ciudad de Nueva York

El museo de Jackie Robinson sigue la carrera del ícono del béisbol y su papel en el movimiento de derechos civiles. El museo cuenta con unas 350 obras de su vida personal y profesional. Una pantalla destacada llamada speak out anima a las personas a comprometerse con una justicia social que les interesa. Continuando con la misión de Robinson. El museo abre sus puertas al público en Septiembre. Pero la semana pasada la viuda de Robinson, Rachel Robinson de 100 años, corto el liston de apertura.