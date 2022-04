ALBUQUERQUE, N.M. (KRQE) – La candidata a doctorado en psicología de la universidad de Nuevo Mexico, Isabel Solizs, está examinando factores de riesgo únicos que pueden dejar a un niño más vulnerable a ser acosado. Están utilizando una herramienta que mide ondas cerebrales y otros datos. Solis espera que esto ayude a diseñar programas efectivos en las escuelas para ayudar a los estudiantes y para empoderarlos en el futuro.

Solís dice que gran parte de la investigación se enfoca en el acosador, y no en la víctima. Ella también dice que no hay nada sobre los jóvenes latinos y lo que puede hacerlos más propensos al acoso. Estan buscando a jóvenes latino entre 9 y 16 años. Específicamente buscan niños inmigrantes de primera o segunda generación. Para mas información visite Always On.