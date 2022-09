Los campamentos sancionados para personas sin hogar están de vuelta en Albuquerque. Ya se ha aprobado un segundo campamento. Solo ayer la ciudad seleccionó este sitio para ser el segundo lugar aprobado para un espacio al aire libre seguro. Un portavoz que supervisará el sitio nos dijo que proporcionará un lugar seguro para hasta 12 personas. Después de una discucion entre los consejeros sobre cómo abordar la falta de hogar muchos tenian la esperanza de que los espacios seguros no se conviertan en realidad. Después de que el consejo de la ciudad voto 6 a 3 para votar que detuvieran el proyecto. El alcalde lo vetó, los consejeros votaron para revocarlo. La concejal trudy jones se volteó haciendo el voto 5 a 4 se necesitaron 6 votos para revocar el veto. El projecto ‘pavimentó para el camino de los campamentos para personas sin hogar’ siguen adelante. Los funcionarios que supervisan este sitio aquí sólo permitirán a las personas que viven en sus coches ocupar este espacio. No habrá carpas. Esperan tener la ubicación en funcionamiento para este invierno.

Hoy es el primer día de la feria estatal 2022 y después de dos años de COVID, los organizadores esperan un record, en todas las personas que vendran este año. La gente dice que está emocionada por volver finalmente a la feria y disfrutar de algunas de sus actividades favoritas. Los vendedores de comida estan vendiendo su comida por tres dólares como parte del evento especial. Hoy también es el “día de la policia” por lo que verá oficiales estatales, federales y locales aquí. Dan Mourning es el gerente general de la feria del estado y dice que la gente está muy emocionada de volver a la feria porque es la primera vez desde la pandemia donde las cosas no están tan restringidas. Por supuesto la feria también se trata de los animales.

Este año vuelve la exposición ganadera junior. La venta se realiza el 16 de Septiembre. También hay un nuevo sky ride para que la gente disfrute que fue pintado a mano en Italia. Los organizadores de la feria también dijeron que otras nuevas paseos incluyen un nuevo paseo “mini himalaya” para niños. Algunos artistas populares también vienen para la serie de conciertos de rodeo. Martine Mcbride empieza mañana.

El concurso único de comida ayudó a comenzar la feria del estado de Nuevo México hoy con nuestro propio meteorólogo Grant Tosterud como uno de los jueces. El concurso brinda a los vendedores de comida la oportunidad de preparar los platos más creativos que puedan pensar. Los concursantes de este año fueron “green chile peanut brittle, the bacon perro de maíz con chile verde, avalancha de manzana con caramelo y mantequilla de cacahuete, el pie de carne del pueblo, un sundae no convencional y el sándwich de filete de queso con chile frito. Y el favorito de Grant, terminó siendo el ganador general. La feria estatal estara hasta el 18 de Septiembre puertas abren todos los días a las 10 a.m. Tenemos más información en nuestro sitio web.

La reina Isabel Segunda falleció a los 96 años de edad su reinado duró 70 años y siete meses. Se convirtió en la reina el seis de Febrero de 1952 a los 25 años y millones sintonizaron para ver la primera coronación televisada de una monarquia Británica. La reina trabajó con más de una docena de primeros ministros Británicos. Comenzando con Winston Churchill. La misma reina describió su legado mientras celebraba hacer historia como la monarca reinante más larga en la historia británica en 2015. Su hijo, el príncipe Charles, de 73 años, tomará la corona pero su coronación podría no suceder hasta algunos meses.

Los funcionarios de Biopark dicen que los padres de loritos son muy protectores de sus nidos. Siguen sentándose sobre ellos para regular su temperatura corporal ya que los pollitos nacen sin pelo los padres también están pasando su tiempo alimentando a sus crias. No dejan el nido hasta los 50-60 días de edad.​ Próximamente se realizará una prueba de ADN para determinar el sexo de los pollitos.