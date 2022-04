Un oficial de la policía estatal que fue disparado durante una parada de tráfico en Febrero habló hoy en el tribunal sobre como sucedio el tiroteo. Su testimonio fue durante una audiencia de violación de libertad condicional en un caso diferente para su presunto tirador, Caleb Elledge. El teniente Jeremy Vaughn testificó hoy sobre lo que sucedió el 11 de Febrero, que llevo a ser disparado. Todo comenzó en el mr.gasmart en Edgewood. Elledge estaba en libertad condicional por drogas, disparar a un vehículo y huir de las condenas cuando la policía estatal dijo que él y allana martinez dirigieron a la policía estatal en una persecución desde Edgewood hasta Sedillo Hill. Las velocidades alcanzaron de 85 a 100 millas por hora. El teniente Vaughn no quería que Elledge se escapara por la interestatal. Vaughn dice que fue capaz de fijar su coche a una barandilla. Elledge y Martinez fueron capturados al día siguiente. Elledge admitió, que huyo durante la condición condicional, admitió que se cortó el monitor del tobillo y dijo que estaba nervioso por volver a la cárcel. El juez dijo que simpatizaba con las dificultades de la adicción a las drogas, revocó su libertad condicional y le ordenó pasar los próximos seis años y medio en prisión del estado.

Todo empeso alrededor de las 6:30 p.m, los detectives de la policia estaban trabajando en una operación antirrobo luego fueron llamados a un robo armado cerca del campo de golf de arroyo del oso. Los oficiales persiguieron al sospechoso hasta un callejón sin salida al sur de Spain y Eubank luego el huyó a pie hacia un arroyo. La policia dice que el sospechoso abrió fuego y los oficiales le dispararon, matándolo. El jefe, harold medina dice que esto es parte de una tendencia muy preocupante. La policia aún no ha dicho el nombre del sospechoso, dicen que todavía están trabajando para notificar a su familia. Seguiremos actualizándolo a medida que se publique más información.

Una quema prescrita en el bosque Nacional de Santa Fe es ahora un incendio forestal. Ahora se llama Hermits peak fire y está quemando unas 12 millas al noroeste de Las Vegas. El incendio ha crecido a más de 100 acres, después de vientos inesperados ayer por la tarde causaron múltiples incendios fuera de los límites del proyecto. Recursos adicionales han sido llamados desde ahora para ayudar a contener el incendio. Comenzó como una quema prescricta . Tendremos más sobre todo lo que a quemado cuando tengamos mas informacion.

APS no tendran un año escolar extendido en todo el distrito, pero si tienen que tener mejores logísticas. Anoche los profesores y los padres dejaron claro que no quieren un aproche de todo o nada. En una votación de 4-3, la junta directiva de APS rechazó una propuesta para extender el año escolar para todas las escuelas por 10 días, pero aprobó una moción revisada que aún permite a las escuelas que quieren un año escolar más largo optar por eso. Sin embargo, el presidente de la junta declaró que no podrían lograrlo antes del próximo año escolar. En este momento 9 escuelas ya tendran un año escolar extendido. Nos comunicamos con los miembros de la junta y preguntmaos si desean enviar una encuesta este año para medir el interés de otras escuelas para unirse, pero no nos han contestados.

¿Si piensa hir a un partido de los Isotopes esta temporada? Entonces prepárate para nuevas opciones de comidas. Los Topes están presentando tres comidas nuevas que puedes comprar en el estadio de béisbol. El primero es el sándwich i-chee-wa-wa b-b-q que contiene una libra completa de carne de cerdo picante con capas de chile verde en cuadros y queso de nacho cremoso de jalapeno, cubierto con chile relleno. El segundo es un chile verde philly. La tercera es lo que el chef llama el wild west sausage, un perro caliente clásico de Chicago. Todos ellos son un, homenaje a Nuevo México estos nuevos artículos del menú estarán disponibles a partir del martes en la apertura de los Isotopes.