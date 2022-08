Primero la policía y el FBI conectaron tres asesinatos recientes de musulmanos en Albuquerque. Los funcionarios creen que todos estos crímenes fueron cometidos por el mismo sospechoso o sospechosos. La policía local y federal creen que tres asesinatos en albuquerque durante el último año podrían estar relacionados. La información fue divulgada esta mañana en una conferencia de prensa en el centro islámico de Nuevo México. En Noviembre en la esquina de san mateo y mountain road, Mohammad Ahmadi fue encontrado muerto en un estacionamiento trasero de un mercado de carne y café. Luego, a principios de la semana pasada, los oficiales encontraron muerto a Aftab Hussein en la calle Rhode Island cerca de Copper. Ahora, otra víctima, Muhammed Afzaal. Murio mientras caminaba cerca de su casa el lunes por la noche cerca de Cornell y Lead. El general dijo que todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Las tres víctimas fueron disparadas. la policía no dice si fueron todos muertos con el mismo calibre de arma. La policia y el FBI no pueden decir si estos son considerados crímenes de odio. Los funcionarios dicen que todos estos crímenes son similares al hecho de que las víctimas fueron emboscadas. El presidente de los centros islámicos dice que no parece que ninguna de las víctimas se conocen. La policia y el FBI dicen que se toman esto muy en serio y utilizan todos los recursos que puedan encontrar al sospechoso o sospechosos. La policía está pidiendo su ayuda. Si sabe algo o nota un comportamiento sospechoso, se le pide que llame a la policia o a crimestoppers o al FBI.

Los vecinos dicen que quieren saber por qué la ciudad tomó casi un mes para quitar una RV abandonada cerca de una escuela primaria. Ese RV finalmente fue quitado de ahi, pero no antes de ser quemado. Después de que se hizo un informe all 311 el 7 de Julio, un portavoz de la ciudad dice que el RV no estaba en la dirección ubicada en el informe. Una segunda denuncia llegó hace casi dos semanas pero una vez más el vehículo no estaba en la dirección dada. Sin embargo, un portavoz de la policia dice que la unidad de vehículos abandonados terminó encontrando el Chevy RV como a una cuadra de distancia ese día y lo etiquetó en rojo para eliminarlo. Pero las personas que viven cerca dicen que debería haber sido quitado ese dia en lugar de estar abandonado y atraer problemas al vecindario. La policia dice que hay retrasos de remolque de vehículos abandonados, especialmente para vehículos que son más difíciles de remolcar, como los RV. Ninguna información sobre quién o qué enpeso el incendio. Pero la unidad de vehículos abandonados de la policia quito el RV ayer. La policia dice que el RV no fue reportado como robado.

Algunas escuelas APS estan en un calendario de aprendizaje extendido, y comenzaron el nuevo año escolar hoy. Aproximadamente 300 niños en la primaria Hawthorne fueron recibidos por el superintendente Scott Elder. Todas las demás escuelas comenzarán el 10 de Agosto. Elders dice que el distrito ha estado esperando este dia todo el verano. A principios de esta semana, los funcionarios de APS dirigieron su atencion sobre COVID diciendo que siguen animando a los padres a observar los síntomas y mantener a sus hijos en casa si están enfermos.

Los funcionarios estatales de salud dieron una actualización sobre el COVID 19 y también hablaron sobre los casos de viruela del mono en Nuevo México hoy. El doctor David Scrase dice que en general los casos de COVID en el estado se han estabilizado, las hospitalizaciones también. scrase dice que las variantes actuales b-a-4 y b-a-5 parecen causar enfermedades menos graves y por lo tanto menos números de hospitalización. Pero las muertes han aumentado nuevamente DOH ahora cambio su enfoque a la viruela del mono con diez casos reportados en Nuevo México. La doctora laura parajon dice que la viruela del mono por lo general no causa enfermedades graves, pero los síntomas como lesiones y llagas pueden ser extremadamente dolorosos. La viruela del mono se propaga principalmente por contacto directo con coras en la piel de una persona infectada contacto con cosas como ropa o ropa de cama contacto cara a cara prolongado y contacto íntimo.

Isotopes honran a Al Hurricane

Los Isótopos de Albuquerque celebrarán la vida y el legado del padrino de la nueva música Mexicana Al Hurricane. El equipo realizará una noche de homenaje el 12 de Agosto su hijo realizará un concierto especial antes del juego los primeros 3 mil fans recibirán una cabeza de burbuja del mariachis.