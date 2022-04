Lee Brandenburg hizo titulares por primera vez en 2017 cuando él intentó atrapar a una mujer a punto de pistola fuera de un edificio estatal, en la calle San Antonio y la I-25. Cuando apuntaba con una pistola a la víctima, los oficiales le dispararon y también le dispararon a la mujer por error. Brandenburg fue encontrado culpable de cargos de robo de automóvil e intento de robo y pasó un año y medio detras de rejas. Pero no mucho después de quedar en libertad condicional, un oficial lo encontró con metanfetamina, parafernalia de drogas y herramientas de robo. En una audiencia en 2020, el juez Stan Whitaker lo dejó salir. Pero demostró que no podía mantenerse alejado de los problemas. El año pasado, fue arrestado nuevamente por tratar de robar artículos de una instalación de almacenamiento en la academia cerca de san mateo. La falta de reportarse a su oficial de libertad condicional y libertad condicional lo llevaron a 15 meses de cárcel por violar su condición condicional en el caso de robo de coche. Hoy se declara culpable de un cargo menor en el caso de la instalación de almacenamiento. El cargo es de 18 meses detrás de rejas, pero como parte del acuerdo de defensa no cumple más tiempo y llegó con una advertencia de la juez lucy solomon. El antecedente criminal de Brandenberg también incluye asalto con agravamiento, agresión, allanamiento y robo.

Audiencia de moción de Fabián Gonzales

Fabian Gonzales, el hombre acusado por el asesinato y desmembramiento de Victoria Martens. Los fiscales dicen que el investigador privado, fue alcentro de detención metrapolitano para entrevistar a Michelle Martens, quien testificará contra gonzales en este caso, bajo la dirección del abogado Stephen Aarons. El tema, fue de las llaves encontradas en el complejo de apartamentos la noche del asesinato de Victoria. No solo son solo investigadores privados quienes permitiron la entrada al centro de detención metrapolitano, para entrevistar a sus propios clientes el juez ha sido claro en este caso, la defensa no está permitida el acceso privado de Martens, la juez cindy leos no estaba feliz. Los fiscales están pidiendo que Aarons y el investigador privado sean despachados del tribunal, con una multa de 10-mil dólares y que el investigador privado no sea permitido más en este caso. La juez leos dice que ella decidirá las sanciones después de que el investigador privado testifique, para saber, lo que se dijo en esa conversación entre él y Martens. Las cámaras del centro de detención metrapolitano capturaron video de la reunión pero no hay audio

El departamento de transporte de Nuevo Mexico, busca la opinión del público sobre su plan para reemplazar el puente sobre el río bravo a través del Río Grande. Los funcionarios dicen que las estructuras, ya estan llegando a su fin y dicen que también es necesario aumentar el número de carriles a lo largo de río bravo, entre isleta boulevard y la calle segunda. Una opción es reemplazar los puentes, y esa opcion ya está sobre la mesa. La reunión pública se llevará a cabo en línea el 13 de Abril a las 6pm.

Los funcionarios de la base dicen que sus tripulaciones aéreas experimentaron 20 incidentes con láser desde Agosto del 2020 a Agosto de 2021. Aunque es principalmente un problema de la temporada, esos números han aumentado con el tiempo. Según la FAA, el estado en general ha visto un aumento de 218 por ciento en los informes desde 2019, el séptimo número por Cápita más alto del país. La policia, no tuvo un número exacto de veces que les sucede a su helicópteros, pero el piloto principal dice que sucede semanalmente. Los laser son tan peligrosos porque reducen drásticamente la visibilidad del piloto e incluso pueden causar daño permanente en los ojos. La FAA dice a nivel nacional vió un número récord de informes de lásera el año pasado con más de $97 mil. Eso es un 41% de aumento desde el 2020. Las personas pueden ser multadas hasta $11 mil dólares por infracción y hasta $30 mil por incidentes múltiples.

Una nueva exposición, Man Above Town, destaca a Sid Cutter, el padre de balloon fiesta, se abre el 8 de Abril, que es el dia verdadero, del 50 aniversario de Ballon Fiesta. También habrá un lanzamiento de un libro, que descaacara los 50 años de magia y la gala del museo del globo este mes y en Octubre, el museo abrirá su primera exposición a una gran escala para celebrar la historia de Balloon Fiesta canopy of color: a flight of imagination. Las entradas para Balloon Fiesta 2022 salen a la venta mañana.

Un equipo local femenino de hockey representará a Nuevo México por primera vez en el campeonato nacional de los estados unidos en Filadelfia. U-19 New Mexico Mustangs comenzaran a jugar el torneo hoy. Y están confiados al empesar ya que creen que su química los diferenciará en este campo. De 24 equipos los juegos seran desde hoy hasta el Lunes en Filadelfia.