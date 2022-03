La búsqueda continúa, del ladrón que causó el accidente mortal en la I-25, manejando en la dirección incorrecta. Matando al oficial de policía de santa fe ‘robert duran’ y a un civil inocente. Ese hombre inocente era Frank Lavato, bombero retirado de Las Vegas. Los residentes de santa fe todavía están con miedo ya que el sospechoso todavía no ha cido capturado. Algunos están preocupados por sus vecinos que no pueden cuidar de sí mismos. La policia del estado continua investigando y buscando por toda la ciudad al sospechoso. Todo comenzó poco después de las 11 de la mañana de ayer cuando el sospechoso le apunto con un cuchillo a una mujer en un complejo de apartamentos en Santa Fe y se fugo con su auto con la mujer todavía adentro. Luego llevó a la policía en una persecución por el camino incorrecto arriba y abajo de la interestatal. Durante la persecución, ocurrió un accidente en el que murio el oficial duran y el bombero retirado Frank Lavato, aunque los detalles sobre cómo sucedió son limitados. La víctima del secuestro escapo del auto luego de la persecución y fue llevada al hospital. La gente de santa fe todavía están preocupados del sospechoso, aunque dicen que sus pensamientos principales hoy están con las familias del oficial duran y el bombero retirado lavato. La policía interrogó a alguien anoche pero dijo que no era el sospechoso que estan buscando. La familia del oficial duran ha puesto en marcha una página go fund me tendremos un enlace a esa pagina en nuestro sitio web.

Les mostramos esta pareja el mes pasado. La mujer es acusada de robar una billetera de un dormitorio de la uiversidad de Nuevo México, ella les dijo que era inspectora de alarma contra incendios y que nececitaba entrar. Luego fue a una tienda de almacen smith’s cercana donde ella y un hombre compraron tarjetas de regalo por un valor de $850 dólares. La pareja, ahora identificada como Lisa Jaramillo de 47 años y Gary Escareno de 46 años, fueron detenidos en Ruidoso por un delito similar. La policía dice que esta vez jaramillo mintío, diciendole a una mujer que necesitaba revisar su agua caliente. La pareja fue rápidamente al banco, donde los empleados alertaron a la policía después de recibir una llamada de la víctima sobre una tarjeta robada.

La gobernadora ha firmado un número de proyectos de ley. El proyecto de ley del senado 40 es la ley de sobre-cargos por la calidad de la atención médica. Aumentara el reembolsos a proveedores de medicaid para asilos de ancianos. Eso se traduce en unos 85-millones de dólares al año. La gobernadora también firmo el proyecto de ley 95 que facilita la inscripción para la cobertura de salud. Los residentes de Nuevo México podrían comenzar el proceso de inscripción marcandola en su declaración de impuestos sobre la renta del estado.

Ben Ray Lujan regresó hoy al senado después de pasar más de un mes recuperándose de un ataque al corazón. El equipo del senador dice que el ataque fue menor pero nececito cirugía. Los médicos dicen que fue clave que sus síntomas fueron reconocidos rápidamente.

Durante una reunión, los comisionados aprobaron una actualización de bienestar animal. Esto incluye microchips obligatorios, requisitos de refugio al aire libre y tolerancia cero al encadenamiento. Se les dara tiempo para que los dueños de perros cumplan y los recursos están disponibles para los dueños de mascotas que necesiten ayuda. Parte de la orden actualizada también incluye una tarifa de esterilización para un animal decomisado por tercera vez o más.

Es parte del festival del espacio de las cruces, el 10 de Abril. Los visitantes podrán explorar las instalaciones arrendadas por virgin galactic. También habrá un fly-in, pantallas estáticas y actividades. El evento es gratuito, pero necesitarás reservar su espacio con anticipacion