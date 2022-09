La gente camina por los carriles del autobuses y casi atropellan a una persona

La gente a menudo camina por los carriles de los autobuses ART por la universidad de Nuevo Mexico y ayer casi atropellan a una persona. Ayer un autobús ART atropello a un peaton cerca de central y columbia. La policía cree que el peatón entró en la carretera justo enfrente del autobús. Hoy analizamos que común es esto. En el curso de una hora, nuestros equipos vio a uns diez personas que cruzaban el carril del autobus la mayoría eran estudiantes. Con algunos con los que habalamos nos dijieron que cruzan ilegalmente por conveniencia. Un portavoz del departamento de tránsito de la ciudad dice que le insisten a la gente seguridad y seguir las señales, en todos los semáforos y en todas las estaciones.

Ahora podran ver más oficiales de la policia en Balloon Fiesta. No se permiten armas a menos que usted sea un oficial de policía en servicio. Los funcionarios dicen que las personas pueden traer bolsas y comida, pero serán registradas a la entrada al parque, el alcohol esta prohibido. La policía estatal también está ampliando el programa “tag your tots.” No es solo para los niños, sino para los ancianos que podrían estar en riesgo de perderse. Los funcionarios también esperan mantener los incidentes al llevar a la gente al parque más rápidamente. Pidiendo a todos que se den suficiente tiempo para llegar. Otro tema tratado hoy. la pérdida de uno de los miembros del equipo de seguridad, Daniel Bourne, que fue asesinado mientras trabajaba en la iglesia Calvary este fin de semana. dicen que su mujer les expresó lo mucho que disfrutaba ser parte del equipo. La fiesta del globo comienza mañana con el programa aloft de albuquerque donde los pilotos visitan las escuelas para mostrarle a los niños cómo funcionan los globos. Ballon fiesta empieza el sábado por la mañana.

29 veteranos no reclamados fueron enterrados hoy durante el “funerario de héroes olvidados” anual. Los restos cremados fueron enterrados en el cementerio nacional de santa esta mañana durante un funeral militario. La ceremonia es un esfuerzo para asegurar que ningún veterano esté solo al final de su vida. Los veteranos, 24 eran del condado de bernalillo, tres del condado de doña ana y dos del condado de otero.

La demolición de la colina icónica en el parque Isotopes comenzó esta mañana. Isotopes Hill es ahora cosa del pasado. Center field hill ha sido parte del parque desde que abrió en 2003. Ahora se a quitado a petición de la liga mayor de béisbol y los Rockies de Colorado. Uno de los hombres que ayudo a construir la colina hace casi 20 años era parte del equipo que la removía esta mañana y mostro alguns emociones. Los isótopos dicen que las dimensiones y la forma del campo permanecen igual el campo también recibirá césped nuevo.

Ni siquiera es octubre todavía, y un ladrón de decoración de Halloween ya ha atacado en el suroeste de Albuquerque. La cámara de seguridad de sara roybal captó a este hombre fuera de su casa cerca de Bridge y Old Coors alrededor de las 4:30 de la mañana, robándose esqueletos del dia de los muertos y lápidas de mentiras junto con otras decoraciones en el patio delantero. Ella dice que el ladrón se escapó con un valor de 260 dólares en artículos. Roybal dice que ha presentado un denuncia a la policía, pero probablemente no ponga más decoraciones.