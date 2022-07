Un hombre de Rio Rancho condenado por violar y asesinar a una niña de 6 años cuando sólo tenía 21 años fue sentenciado hoy a cadena perpetua. Tendra que estar más de 45 años antes de que sea elegible para la libertad condicional Ariana Jade romeo, de 6 años, fue violada y asesinada en su casa de rio rancho donde ella y su madre compartían el hogar con Leland Hust y otros. Hoy la madre y muchos otros miembros de la familia se dirigieron a hust y no se quedaron cayados. Las declaraciones de la familia fueron emocionales pidiendo que Husk consiga la máxima condena. Ariana Dade Romeo, de 6 años, vivía en la casa con hust y al menos otras 7 personas. La pequeña fue encontrada parcialmente desnuda y estrangulada sobre un colchón, con sangre en el piso en Agosto de 2018. Durante la investigación los oficiales descubrieron que personas entravan y salian de la casa una de las personas que vivían ahi esta relacionada con otros caso de abuso sexual infantil. Hoy la defensa le pidió al tribunal que haga que hust no sea elegible para libertad condicional hasta después de 20 años en lugar de 10, y que cumpla ambas sentencias al mismo tiempo… citando una educación problemática. Usted puede recordar que el primer juicio de hust terminó con un jurado en conflicto, pero fue condenado en el segundo. Su abogado dijo en su argumento para una libertad condicional anticipada que hust mantiene su inocencia y por eso no ha mostrado ningún remordimiento. La sentencia dictada hoy fue por el asesinato, y 18 años por la violación, los cargos correrán consecutivamente. Hust tiene que cumplir 30 años por el asesinato y más de 15 años por la violación antes de ser elegible para la libertad condicional.

Aprendimos más sobre el secuestro de un niño de un año en Albuquerque ayer, y lo que provoco una alerta ámber. Según una denuncia criminal, jody ellis de 35 años salío a comer con el niño y su madre con quien salía. Hubo un desacuerdo de donde ir, dijo la mujer. Ellis pateó y abofeteó a la mujer y luego huyo en la camioneta con el niño todavía dentro. Los oficiales encontraron a ellis y al niño en otra casa cerca de san Mateo y Menaul. La mujer le dijo a la policía que ellis es el padre biológico del niño, pero no está en el certificado de nacimiento y no es parte de un plan de crianza ordenado por la corte. Ahora tiene un cargo de batería en un miembro del hogar.

Después de un retraso en el juicio de Fabian Gonzales ayer, por salir positivo al COVID hubo muchos problemas técnicos hoy en el tribunal. Cuando las cosas finalmente comenzaron a funcionar la defensa llamó al tribunal a Joseph Gonzales, el hermano mayor de fabian con quien habló después de una pelea en una fiesta familiar días antes de que victoria martens de 10 años fuera asesinada. Según los registros de GPS, Gonzales estaba en la casa de joseph el día del asesinato de Victoria. Los registros también indican él y Michelle Martens fuiron a otra casa de un familiar de Gonzales mientras que victoria se quedó sola con Jessica Kelley. Mientras estaba en el tribunal, la defensa le pregunto a Joseph si alguna vez estuvo en una pandilla o tenía vínculos con pandillas, a lo que él se negó. Pero los fiscales fueron rápidos en hacer preguntas sobre su testimonio. Fabian Gonzales dio positivo a COVID el Martes. La juez Cindy Leos había encontrado una solución para tenerlo presente en la sala del tribunal sentado en una caja de vidrio, con un purificador de aire y con doble máscarilla. Pero temprano esta mañana, gonzales renuncio a su derecho de estar en persona y se presento via zoom. Los fiscales argumentan que Gonzales puso a Victoria en una situación peligrosa que condujo a su muerte. Luego ayudó a limpiar la escena del crimen. la defensa dice que la prima de Gonzales, Jessica Kelley, es la única responsable de asesinar a victoria y desmembrar su cuerpo. El tribunal ha cerrado por el día de hoy. El testimonio comenzará a las 9 a.m. mañana con la mamá de Victoria, Michelle Martens, en el podium. La defensa dice que Fabian Gonzales no testificará.

La propietaria de una guardería en el distrito internacional de Albuquerque, dice que después de luchar a diario para mantener el delito y las personas sin hogar fuera de su propiedad nada ha funcionado. Ahora dice que está al borde de perder su negocio. Andrea Maldonado, ha estado dirigiendo su negocio centro de desarrollo infantil Love and Care en la calle zuni durante un año. La guardería se encuentra justo en frente de la calle donde se encuentra el ‘Tiny Home Village.’ En un área donde las aceras están llenas de carpas … lo que provoca problemas para su negocio. Maldonado dice que ha reportado estos problemas a la ciudad ella dice si estos problemas continuan ella no tendrá más remedio que cerrar su negocio. El Martes al hablar sobre limpiar el campamento para personas sin hogar en el parque coronado cerca del centro de la ciudad el alcalde dijo que la ciudad está trabajando en como ayudaran a las personas sin hogar.

Nuevo México no es el único estado en el suroeste en ver inundaciones repentinas

Fuerte lluvias del monzón en Fountain Hills en Phoenix causó esta escena ayer en por la tarde. El servicio meteorologico nacional dijo que una vigilancia de inundaciones permanecería hasta esta noche.