Familiares y amigos del empleado de Blake’s que fue asesinado, están tratando de lidear con la pérdida. Mientras que el sospechoso en el caso está bajo custodia federal. Ricky Martinez, de 31 años, es acusado de aterrorizar a negocios del norte de nuevo méxico durante los últimos diez días. La policía finalmente lo atrapó anoche. La policía de española dice que lograron detener a Martinez anoche en Santa Fe. No están dando muchos detalles sobre la detención. La policía dice que martinez fue atrapado en un condominio en santa fe que había frecuentado en el pasado. estaban mantieniendo vigilancia cuando los oficiales lo reconocieron y lo enfrentaron. No dijeron si se entrego facilmente o si tenia un arma. Según una denuncia penal federal, Ricky Martinez exigió dinero cuando trató de robar a Blakes, le disparó a Cypress García en el pecho, lo mató, salto el mostrador y luego le pego con una pistola a otro empleado múltiples veces. Luego intentó romper la caja registradora , pero no lo consiguió y huyó, dejando su arma ahi. Amigos de García están conmocionados por lo que ha pasado. Dicen que estaba dispuesto a ayudar a cualquiera. La familia de garcia ha creado un ‘gofundme’ para tratar de ayudar con los costos del funerario. La oficina del fiscal de distrito nos dice que, Martínez enfrenta ahora muchos cargos federales relacionados con todos los robos. Tiene una audiencia federal de detención el Lunes.

La policía de Albuquerque está investigando una muerte que sucedio temprano esta mañana en un parque de Nob Hill. Alrededor de las 5:40 de esta mañana, los vecinos cerca del parque Morningside escucharon a un hombre gritando por ayuda. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a un hombre con una herida de puñalada y murió en la escena. Los detectives de homicidios localizaron a una persona que dicen puede ser un sospechoso. La policía no ha divulgado ninguna otra información sobre la víctima o el sospechoso, tenían un carrito de compras lleno de artículos acordados con cinta de la escena del crimen. Ese parque se ha convertido en una parada común para las personas sin hogar.

La policía busca a la persona que le disparó a una mujer hace unos meses. La mujer era pasajera en un coche cerca de Carlisle y Menaul el 25 de Junio. Ella sufrió lesiones menores. Testigos dicen que el sospechoso estaba en un auto de 2 puertas gris metálico Si reconoce el auto o tiene información sobre el caso llame a crime stoppers al 843-STOP.

La policía de Albuquerque dice que la velocidad fue un factor en un accidente mortal durante la noche. Dicen que un Honda Civic iba a alta velocidad y se pasó una luz roja en Carlisle y Menaul estrellandose contra un subaru forester. El pasajero del subaru murió en la escena. El conductor del honda también fue llevado al hospital y esta en condiciones criticas. La policía dice que se recuperó una pistola del Subaru y el coche salio como robado. La investigación está en curso.

El gobierno federal está realizando cortes de agua en siete estados que obtienen agua del Río Colorado. Pero parece que nuevo méxico no enfrentará un impacto significativo. Nuevo México recibe la menor cantidad de agua. Nuestro corte de agua proviene de lo que realmente producirá la cuenca. Por lo tanto, si la cuenca sólo produce el 50 % de los 20 mil acres que nos asignaron… entonces sólo tendremos ese 50 %. Los agricultores dicen que el gran problema que enfrentan es que a pesar de la sequía continua y del menor acceso al agua. La demanda de sus cultivos sigue siendo alta, el ex director de la comisión de arroyo interestatal nos dice que el estado no puede contener la manera en que estamos utilizando el agua ahora.

Una empresa aeroespacial celebra la gran inauguración de su instalación más nueva en Albuquerque. Blue-halo organizó un corte de liston esta mañana para las nuevas instalaciones de Gibson en el parque de ciencias y tecnología de Sandia. La instalación de 73 mil pies cuadrados que atenderá tiene un centro para la investigación y el desarrollo de tecnología y la fabricación de productos Blue-Halo para los 300 empleados de la compañía en Nuevo México. Los funcionarios dicen que creará más de 70 nuevos empleos, con un salario promedio de 90 mil dólares. Blue-Halo también tiene planes para construir otra instalación fuera de Eubank esa tendrá 200 mil pies cuadrados.