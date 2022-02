Hoy la gobernadora sorprendió a mucha gente anunciando sin aviso que levanta el mandato de la mascarilla. Llega exactamente a seis meses del día desde que fue re -implementada en el estado. Después del final de la sesión legislativa de esta tarde, la gobernadora habló y dijo que el estado y el país van en la dirección correcta cuando se trata de covid, antes de hacer el anuncio más grande del día. El mandato de la mascarilla todavía se aplicará en áreas con poblaciones más vulnerables como hospitales, residencias de ancianos y entornos de cuidado congregado. Pero, las personas con las que hablamos dicen, la gobernadora sí aclaro que el levantamiento del mandato, se aplica a las escuelas públicas pero la decisión de implementar el usi de mascarillas será de las juntas escolares y los distritos individuales, con la orientación dada por el estado. Las escuelas públicas de rio rancho dicen que no requerirán mascarillas en las escuelas pero el personal y los estudiantes pueden llevarlas si quieren. APS aún no ha anunciado una decisión. La NMAA dice que los requisitos de mascarilla durante los eventos atléticos dependerán de los distritos individuales. Sin embargo, dado que los torneos son eventos autorizados por el estado, las máscaras no serán exigidas haí. El verano pasado cuando se levantó por primera vez el mandato de la mascarilla más de un año después del inicio de la pandemia, sólo duró unas seis semanas antes de que se volviera a implementar.

Después de un fin caótico de la sesión, los demócratas celebraron una conferencia de prensa en el piso de la casa muchos legisladores dijeron que están contentos con el trabajo realizado. Una declaración del líder republicano del senado, Greg Baca, dice en parte “los republicanos en el senado y la cámara emprendieron la tarea de defender algunas de las legislaciones más radicales jamás dispuestas en una sesión de 30 días”. Los legisladores se quedaron despiertos toda la noche para aprobar algunos proyectos de ley importantes. Incluyendo un paquete de crimen que fue aprobado alrededor de la 6:50 esta mañana, combinando varias medidas diferentes como penas más difíciles cuando se utiliza un arma en un delito. Permitira a la policía acceder a los datos de g-p-s de los tribunales sobre los acusados publicados antes del juicio, y dinero para ayudar a los departamentos de policía de todo el estado a contratar y conservar oficiales. Esta mañana los legisladores también aprobaron el proyecto de reducción de impuestos. También elimina un impuesto sobre los beneficios del seguro social y exonera del impuesto estatal a los ingresos por retiro de militares. Ese proyecto le puede costar al estado más de quinientos millones de dólares al año. Pero otro proyecto de ley que no se aprobó fue una propuesta para establecer un estándar de combustible limpio en Nuevo México. Falló en un empate de votos temprano esta mañana.

Para muchos en el metro fue un viaje un poco dificil ya que una tormenta trajo mucha nieve esta mañana. El lado oeste y rio rancho fueron golpes especialmente duro, con algunas areas recibiendo un par de pulgadas. Toda la nieve que callo redujo drásticamente la visibilidad. También fue lento en el noreste de Albuquerque. El centro incluso vio la nieve cubriendo las carreteras. Las condiciones se calmaron a medio día.

Poco después de las 9:30 A.M, múltiples equipos de bomberos de albuquerque, respondieron al incendio en un edificio de apartamentos cerca de Candelaria y Chelwood. Cuando llegaron, una mujer que vivía en el apartamento afectado estaba en el balcón y fue rescatada por los bomberos. Fue llevada al hospital y se encuentra estable. Los funcionarios dicen que no había nadie más en el apartamento y no se reportaron otras lesiones. Según el jefe Tom Ruiz, otros cuatro apartamentos en el edificio fueron dañados y esos inquilinos serán desplazados. La causa del incendio está bajo investigación.

Senior Scam Jam: mantenga la guardia alta es una serie en línea que enseñará a los participantes todo sobre las estafas y lo que tiene que tener en cuenta. También pueden aprender sobre los recursos disponibles. Las clases son gratuitas, solo necesitas inscribirte con anticipación. El primero sera el 23 de Febrero.

Carrera divertida de calaveras de azúcar

El condado de Bernalillo está buscando artistas para crear la obra de arte oficial de la carrera de sugar skull. El evento anual no se realiza hasta el 23 de Octubre pero buscan artistas para enviar sus trabajos antes del primero de Abril. El artista ganador recibira $250 dólares también un espacio de cortesía en el evento para vender y firmar obras de arte. El tema general de la obra debe ser Dia de los Muertos.