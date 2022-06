Los delincuentes a menudo son atrapados cuando hablan sobre lo que han echo en las redes sociales. Hoy la corte suprema del estado aclaro las directrices. El tribunal determinó que las pruebas de medios sociales utilizadas en un juicio deben alcanzar el mismo nivel de autenticación que otras pruebas. Las autoridades dicen que esto es muy útil ya que las redes sociales son un factor en muchos casos. Para la policia las redes sociales están jugando un papel cada vez más importante en la captura de criminales. Gilbert Gallegos portavoz del departamento dice que el aumento de la cultura de los influencer tiene a los criminales publicando todo sobre sus crímenes, lo cual es una ayuda para sus investigaciones. Dice que el uso de pruebas en las redes sociales se ha convertido en lo normal y en muchos casos se espera que justifique un delito. Los funcionarios de la DEA están viendo la utilidad de las redes sociales también en sus casos. De hecho, el uso de evidencia de medios sociales se ha vuelto tan excelente localmente la policia está buscando ampliar su división de analistas para ayudar a examinar todos los datos de medios sociales.

El tribunal supremo del estado confirma la condena perpetua para el asesino condenado Nehemiah Griego. Griego le disparó y mató a sus padres y tres hermanos menores en la casa de la familia en albuquerque en 2013. Tenía 15 años en ese momento, pero griego fue sentenciado como adulto en 2019 después de que un juez determinó que no podía modificarse para el tratamiento como menor. Griego apeló, argumentando que su sentencia fue cruel e insólita porque no tuvo la oportunidad de recibir ese tratamiento o rehabilitación. También afirmó que no obtuvo asistencia legal efectiva de su abogado. El tribunal supremo rechazó ambas pretensiones. Ahora con 25 años, griego puede ser liberado cuando tenga 52.

Una mujer está en custodia después de que las autoridades dicen que destruyó un restaurante de comida rápida. Los agentes fueron llamados esta mañana al sonic serca de la central y coors por los empleados. Dicen que la mujer, ahora identificada como loyola volpert, utilizó un ladrillo y un bote de basura para asaltar. El video de vigilancia la mostró tirando cosas afuera y utilizando tijeras para cortarse el pelo. La queja establece que la policia fue contactado y advertido de la situación, pero no respondió. Mientras esperaban a la policia , un agente del condado de bernalillo amarro a volpert, pero ella supuestamente los pateó en las piernas. Los investigadores dicen que ella causó más de cincuenta y cinco mill dólares en daños.

La legislación presentada por uno de los legisladores federales de nuevo méxico, dirigida a la sequía y la seguridad del agua, fue escuchada ante un comité del congreso esta mañana. La representante Melanie Stansbury presentó la legislación el mes pasado. Incluye la ley de agua de datos y la ley de seguridad del agua del Río Grande. Hoy, los proyectos fueron escuchados por el subcomité de recursos naturales de la cámara sobre agua, océanos y vida silvestre. Stansbury dice que este tipo de legislación ha llevado años en producción. Según Stansbury, la legislación propuesta ha obtenido apoyo bipartidista.

Un profesor de la Universidad estatal de Nuevo México está ayudando a desarollar un nuevo sistema de riego

El proyecto de goteo por microgravedad recoge agua en tanques de retención luego la gravedad ayuda a que el agua fluya a través de cintas de goteo para irrigar los cultivos sin utilizar bombas a presión. El proyecto utiliza entre 100 a 200 milímetros menos de agua y puede ahorrar a los agricultores más de mil dólares por acre en riego. El objetivo general, mejorar la eficiencia del agua y ayudar a los agricultores a conservar el agua. El proyecto también utiliza bandejas de plástico que se colocan sobre las raíces de una planta, que ayudan a dirigir cualquier tipo de precipitación o agua de regreso a la planta. El sistema se puede utilizar para varios productos incluyendo chile, nueces, cebolla y alfalfa.