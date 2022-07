Testimonio espantoso en el segundo día del juicio de Fabian Gonzales la testigo Jessica Kelley testificó contra su primo. Kelley entró en detalles de lo que *dice que sucedió el día en que victoria martens fue asesinada en 2016. Como parte del acuerdo de declaración de Kelley en el caso ella acepto testificar en contra de su primo. Hoy, le explico al jurado a través de lujo de detalles de lo que paso ese dia. Una advertencia: esos detalles son perturbadores. Esa es la amenaza que Kelley dice que el hombre desconocido hizo después de matar a Victoria. Kelley describió que estubo todo el dia paranoica. Y dice que la mamá de de Victoria, y Gonzales sabian que estaba bajo los effectos de metanfetamina. Y dejaron sola a victoria con ella en el apartamento esa noche de Agosto de 2016. Kelley dice que un hombre desconocido entró después buscando a “Favo”y luego entró en la habitación de Victoria, estranguló a la niña y se fue. Kelley dice que esperó a que Gonzales regresara a casa. Luego hablo con su primo y le conto lo que pasó. En ese momento, Kelley reclama que Gonzales ayudó a distraer a la mamá de Victoria, y dice que martens nunca vio a su hija antes de irse a dormir. Kelley dice que fue cuando gonzales entró a la habitación de victoria y comenzó a desmembrar el cuerpo de la niña. Gonzales se apega a su afirmación original: que Jessica Kelley actuó sola. El afirma que kelly es la que mató a victoria y trató de esconder el cuerpo. La defensa comenzó a cuestionar a Kelley esta tarde con el objetivo de hacer agujeros en su historia. Kelley también admitió que después de intentar de esconder del cuerpo de Victoria. Planeó matar a gonzales y a martens con una plancha porque tenía miedo de volver a la prisión. Kelley está cumpliendo una sentencia de 44 años de prisión. Pero es posible que sólo tenga que cumplir la mitad, si gana buena conducta. Fabian Gonzales se enfrenta a abuso imprudente de un niño con resultado en la muerte y ocho otros cargos. Nadie es acusado del asesinato de Victoria.

El juez desestimó los cargos contra el ex policía de las cruces acusado de as-fixiar y matar a un sospechoso. Christopher Smelser, ex policía de Las Cruces estrangulo a antonio valenzuela en febrero del 2020. Quien murió cinco minutos después de el enfrentamiento. Smelser fue acusado de asesinato en segundo grado su juicio comenzó el Lunes. Hoy, su equipo de defensa argumentó que el testimonio de un testigo, no coincidió con las prueba del caso. También argumentaron que el estado falló en cumplir con las pruebas en el caso diciendo que no probaron que Smesler tenía la intención de matar a valenzuela cuando realizó la parada el jurado fue descargado y los cargos contra Smelser desestimados.

El gasto de producciónes de cine en Nuevo México alcanza un nuevo récord. Los funcionarios dicen que el gasto directo en la economía del estado por parte de la industria de producción de cine y televisión fue de más de 855 millones de dólares en el año fiscal 2022. Eso es un aumento del 36 % del año anterior. Y no es sólo en las ciudades más grandes de Nuevo México. Las comunidades rurales vieron un aumento de casi el 650 % en el gasto directo. Datos recientes también muestran un número récord de horas de trabajadores de la industria y hay un numero maximo de nuevas producciones hechas en el estado.

ABQ ride realiza su primera exposición de autos y feria de contratación este fin de semana. El evento sera este Domingo de 11 am a 2 pm en el centro de transporte, en la calle Montano. La exposición de autos presentará autos camiones y motocicletas de empleados de transporte y entusiastas de los autos. También habrá comida, bebidas, música y sorteos. En cuanto a la feria el personal de la ciudad estará en el sitio aceptando solicitudes, así como realizando entrevistas para puestos abiertos como, conductores y mantenimiento.

La junta de seguridad de transportación nacional revelo que fue el padre, no su hijo de 13 años, quien estaba detrás del volante cuando su camioneta se estrello contra la camioneta del equipo de golf de Nuevo México. El equipo de la universidad del suroeste regresaba de hobbs el 15 de Marzo cuando la camioneta cruzó en su carril y choco con ellos en el condado de Andrews, Texas. El accidente dejó seis golfistas y el entrenador muertos, junto con el padre e hijo en la camioneta que los estrello. Otros dos jugadores de golf sobrevivieron, pero sufrieron graves heridas. Los hallazgos iniciales de la escena sugerieron que el niño podría haber estado conduciendo la camioneta, pero un nuevo informe de la transportacion nacional publicado hoy diciendo que pruebas de ADN reveló que el padre, Henrich Siemens, de 38 años, era el conductor. Una prueba de toxicología despues del accidente también encontró metanfetamina en su sangre. Los investigadores también creyeron inicialmente que una falla catastrófica en la llanta del lado del conductor delantero de la pickup pudo haber jugado una gran parte en el accidente, pero ahora el dicen que no han encontrado ninguna evidencia de eso.