ALBUQUERQUE, N.M. (KRQE) – En la clase 3A, enfrentamiento del No. 3 instituto Militar de Nuevo Mexico y No. 5 Montaña del Este. El rey del ponche, Luis A Patron, inicio el partido dominando a los Timberwolves. Patron terminó el juego con más de 10 ponches en un juego de cinco entradas, y también añadió algunos RBI’s, que los llevo al puntaje final de 17-1. Aunque no pudo terminar el partido pitchando explica como comprendio lo que tenia que pasar.

“Me siento un poco mal no lo voy a negar, pero pues yo sabia que es lo que se tenia que hacer y por eso yo estoy orgulloso. Yo piche 80 pitcheos el dia de hoy era mi maximo que podia tirar hoy, y fue lo que hice me falto un out pero pues es lo que se pudo hacer.” Dijo Patron.

Patron no solo conquistó la victoria en este juego, sino también se graduó y explica lo feliz que estaba de que su familia venga desde Sonora México para no solo verlo jugar sino también graduarse.

Patron explico, “Me siento muy bien porque no solo estan mis papas, estan mis abuelos y esta mi tia y bienen desde Sonora Mexico verme en carro y fue mucho sacrificio para ellos. Pero el dia de hoy gracias a dios me gradue y vine a Albuquerque a jugar el State Final y quede en State Champion, so es un muy buen dia para nosotros.”

Aunque sus planes para Luis no son muy claros si nos dijo que quiere hir a un buen colegio y seguir su sueño de ser baisbolitas profecional.